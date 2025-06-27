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عربي-دولي
سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى
Lebanon 24
27-06-2025
|
16:38
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أعلن رئيس
الهيئة العامة للطيران المدني
في
سوريا
أشهد الصليبي عن وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى.
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وقال الصليبي في تصريحات لقناة "الإخبارية
السورية
": "تعرض
مطار حلب
لتخريب كبير أثناء معارك التحرير وتكلمت مع محافظ حلب عن مشروع إنشاء مطار جديد لأن
المطار
الحالي لا يمكن توسعته".
واضاف: "نفكر في إنشاء مطار جديد آخر في
دمشق
وبدأنا بدراسة هذا المشروع بشكل جدي".
وتابع: "الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في
المنطقة الوسطى
".
وأشار الى ان "استئناف رحلات السورية للطيران إلى مطارات
أوروبا
يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً".
كما لفت الى انه "تتعذر زيادة وجهات السورية للطيران قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات".
وقال: "اتفقنا مع
تركيا
على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير
الزور
خلال أشهر".
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