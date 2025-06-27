Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى

Lebanon 24
27-06-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1383705-638866644307927310.png
Doc-P-1383705-638866644307927310.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي عن وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى.
Advertisement

وقال الصليبي في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية": "تعرض مطار حلب لتخريب كبير أثناء معارك التحرير وتكلمت مع محافظ حلب عن مشروع إنشاء مطار جديد لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته".


واضاف: "نفكر في إنشاء مطار جديد آخر في دمشق وبدأنا بدراسة هذا المشروع بشكل جدي".

وتابع: "الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى".

وأشار الى ان "استئناف رحلات السورية للطيران إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً".


كما لفت الى انه "تتعذر زيادة وجهات السورية للطيران قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات".

وقال: "اتفقنا مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر".
مواضيع ذات صلة
هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة
lebanon 24
28/06/2025 04:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: إسرائيل تتعمد تجاهل مبادرات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط
lebanon 24
28/06/2025 04:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه هاجم 6 مطارات إيرانية في غرب وشرق ووسط إيران
lebanon 24
28/06/2025 04:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أول اشتباك لـ"سوريا الجديدة" مع داعش في محيط حلب
lebanon 24
28/06/2025 04:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:14 | 2025-06-27
17:51 | 2025-06-27
16:52 | 2025-06-27
16:00 | 2025-06-27
15:54 | 2025-06-27
15:45 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24