سوريا.. خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى

Advertisement

أعلن رئيس في أشهد الصليبي عن وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى.وقال الصليبي في تصريحات لقناة "الإخبارية ": "تعرض لتخريب كبير أثناء معارك التحرير وتكلمت مع محافظ حلب عن مشروع إنشاء مطار جديد لأن الحالي لا يمكن توسعته".واضاف: "نفكر في إنشاء مطار جديد آخر في وبدأنا بدراسة هذا المشروع بشكل جدي".وتابع: "الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في ".وأشار الى ان "استئناف رحلات السورية للطيران إلى مطارات يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً".كما لفت الى انه "تتعذر زيادة وجهات السورية للطيران قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات".وقال: "اتفقنا مع على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير خلال أشهر".