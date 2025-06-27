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عربي-دولي

أميركا تبرّر قصفها لإيران في رسالة إلى الأمم المتحدة

Lebanon 24
27-06-2025 | 18:14
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أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة اليوم الجمعة، اطلعت عليها "رويترز"، أن "هدف الغارات الأميركية على إيران مطلع الأسبوع الماضي كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام على سلاح نووي واستخدامه له".
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وكتبت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية".
وبرّرت واشنطن الضربات بأنها "دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعاً عن النفس ضد أي هجوم مسلح".
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