أميركا تبرّر قصفها لإيران في رسالة إلى الأمم المتحدة

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أبلغت في رسالة اليوم الجمعة، اطلعت عليها " "، أن "هدف الأميركية على مطلع الأسبوع الماضي كان تدمير قدرة تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام على سلاح نووي واستخدامه له".وكتبت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى : "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة ".وبرّرت الضربات بأنها "دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع المكون من 15 عضوا فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعاً عن النفس ضد أي هجوم مسلح".