عراقجي: على ترامب أن يتوقف عن "اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه خامنئي

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أعلن عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، انه إذا كان للرئيس الأميركي رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نووي مع فعليه أن يتوقف عن "اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه المرشد علي خامنئي.وكتب عراقجي في منشوره: "إن تعقيد الإيرانيين وصلابتهم معروف في سجادنا الرائع، الذي نسجته ساعات لا تُحصى من العمل الشاق والصبر. نحن كشعب، مبدأنا الأساسي بسيط وواضح: نحن نعرف قيمتنا، ونُثمّن استقلالنا، ولن نسمح لأحد أبدا أن يقرر مصيرنا".وأضاف: "إذا كان الرئيس صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيجب عليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".وتابع: "إن الشعب الإيراني العظيم والقوي، الذي أظهر للعالم أن النظام لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى (دادي- أميركا) لتجنب قصفنا الصاروخي، لا يتقبل التهديدات والإهانات. وإذا أدت الأوهام إلى أخطاء أكبر، فلن تتردد إيران في قدراتها الحقيقية، مما سيُبدد أي وهم حول قوة إيران".واختتم عراقجي منشوره قائلا إن "الإرادة تولد إرادة طيبة، والاحترام يولّد الاحترام".وخلال كلمة له أثناء لقائه وزيري خارجية راوندا والكونغو ، أمس الجمعة، قال ترامب، إن ، نجحت في ضرب الأهداف بإيران بدقة.وبيّن ترامب أنه "كان لدينا أسبوعا مليئا بالنجاح. ضربنا الأهداف في إيران بكل دقة"، مضيفا: "نجحنا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ودمرنا 3 منشآت نووية".وأكد ترامب أن "إيران ترغب في عقد اجتماع معنا"، مشيرا إلى أن "إيران وإسرائيل عانتا كثيرا من الحرب التي خاضتاها".(سكاي نيوز)