صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أكد الجيش ، السبت، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي ، مشيرا إلى أن عملت على اعتراضه.وذكر الجيش في منشور عبر تطبيق تيليغرام أن دوت في عدة مناطق داخل عقب إطلاق الصاروخ.ومنذ تشرين الثاني 2023، بدأت جماعة باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو في ، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن، مستهدفة إيلات أو مناطق أخرى في الجنوب.وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس"(Arrow) لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى " الحديدية" للمدى ، و"مقلاع داوود" للمتوسط.(سكاي نيوز)