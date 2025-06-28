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عربي-دولي

صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

Lebanon 24
28-06-2025 | 00:51
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أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضه.
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وذكر الجيش في منشور عبر تطبيق تيليغرام أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

ومنذ تشرين الثاني 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن، مستهدفة إيلات أو مناطق أخرى في الجنوب.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس"(Arrow)  لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.(سكاي نيوز)
 
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