محادثات وقف اطلاق النار تعود.. قطر تدعو لاستغلال "الفرصة الذهبية"

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قال المتحدث باسم ، ماجد ، إن الوسطاء يتواصلون مع وحركة للاستفادة من وقف إطلاق النار بين وإسرائيل هذا الأسبوع من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في .وقال الأنصاري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى".