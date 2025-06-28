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عربي-دولي

عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:00
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سلطت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية والتي دامت لـ12 يوماً خلال شهر حزيران الجاري، الضوء على الدول التي تُعتبر "نووية".. فمن هي هذه الدول وماذا تقول المعلومات عنها؟
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1- دول نووية معترف بها رسمياً بحسب معاهدة عدم الانتشار النووي:
 
- أميركا (تمتلك 5200 رأساً نووياً)
 
- روسيا (تمتك 5890 رأساً نووياً)
 
- الصين (تمتلك 500 رأساً نووياً)
 
- بريطانيا (تمتلك 290 رأساً نووياً) 
 
- فرنسا (تمتلك 290 رأساً نووياً)
 
2- الدول النووية غير المعترف بها رسمياً وفق معاهدة عدم الانتشار النووي:
 
- الهند (لديها حوالى 170 رأساً نووياً)
 
- باكستان (تمتلك حوالى 180 رأساً نووياً)
 
- إسرائيل (تمتلك بين 80 إلى 100 رأس نووي)
 
- كوريا الشمالية (تمتلك بين 40 و 50 رأساً نووياً)
 
 
 
 
 
 

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