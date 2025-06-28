عالمياً.. من هي الدول النووية "الرسمية"؟

سلطت الحرب - والتي دامت لـ12 يوماً خلال شهر حزيران الجاري، الضوء على الدول التي تُعتبر "نووية".. فمن هي هذه الدول وماذا تقول المعلومات عنها؟

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1- دول نووية معترف بها رسمياً بحسب معاهدة عدم الانتشار :

- أميركا (تمتلك 5200 رأساً نووياً)

- (تمتك 5890 رأساً نووياً)

- (تمتلك 500 رأساً نووياً)

- (تمتلك 290 رأساً نووياً)

- (تمتلك 290 رأساً نووياً)

2- الدول النووية غير المعترف بها رسمياً وفق معاهدة عدم الانتشار النووي:

- (لديها حوالى 170 رأساً نووياً)

- باكستان (تمتلك حوالى 180 رأساً نووياً)

- (تمتلك بين 80 إلى 100 رأس نووي)

- (تمتلك بين 40 و 50 رأساً نووياً)