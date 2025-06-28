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نوفاك يحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:59
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام.
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ووفق "نوفوستي" لفت نوفاك إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا رئيسيا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو برئاسة نوفاك ووزير التجارة التركي عمر بولات. (روسيا اليوم) 
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