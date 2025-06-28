نوفاك يحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

أعلن الروسي، ، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام.

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ووفق "نوفوستي" لفت إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا رئيسيا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.



وعقد أمس الجمعة الحكومية الدولية بين البلدين في برئاسة نوفاك ووزير التجارة . (روسيا اليوم)