جريمة مروّعة في بلدٍ عربيّ.. استدرج فتاة وقتلها ومن ثمّ قطّع جثتها

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وأفاد أحد السكان المحليين أن الجاني استدرج الفتاة إلى منزله، ثم قتلها وقطع جثتها، وتخلص من أجزائها بتوزيعها في مواقع مختلفة، منها شبكات الصرف الصحي التابعة لمنزله.



وأوضحت المصادر أن الجريمة اكتشفت عندما لاحظ أحد الجيران انسدادًا في مجاري منزل المشتبه به، فاستعان بفنيّ صيانة عثر على يدّ بشرية في المجاري، وأبلغ السلطات المحلية. أوضحت مصادر حقوقية يمنية أن شابًا قتل فتاة في حيّ الفليحي في القديمة.وأفاد أحد السكان المحليين أن الجاني استدرج الفتاة إلى منزله، ثم قتلها وقطع جثتها، وتخلص من أجزائها بتوزيعها في مواقع مختلفة، منها شبكات الصرف الصحي التابعة لمنزله.وأوضحت المصادر أن الجريمة اكتشفت عندما لاحظ أحد الجيران انسدادًا في مجاري منزل المشتبه به، فاستعان بفنيّ صيانة عثر على يدّ بشرية في المجاري، وأبلغ السلطات المحلية.

وبعد بدء التحقيق، أوقفت المشتبه به.

وقادت التحقيقات لاحقًا إلى العثور على بقية أجزاء الجثة داخل أكياس بلاستيكية، موزعة في عدة مواقع في الحيّ، منها بستان الفليحي، وبستان الجوزة، وبستان العلمي. (العربية)