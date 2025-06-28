27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من دون علم إسرائيل.. هل تستطيع إيران بناء قنبلة نووية؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه بعد الهجوم
الإسرائيلي
الأخير على
إيران
، والذي أظهر أن
إسرائيل
اخترقت عمق المنظومة النووية والأمنية
الإيرانية
، أصبحت فرضية قدرة
إيران على
بناء قنبلة نووية في السر محل "شك".
Advertisement
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن هجوم "
الأسد
الصاعد" على إيران أظهر مدى تغلغل واختراق الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي للعمق
الإيراني
.
فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عدة عمليات داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت البرنامج
النووي
، من بينها عملية اغتيال فخري زاده، المسؤول عن مشروع "عماد" النووي السري الإيراني. وكان فخري في طريقه إلى منزله برفقة زوجته حتى تفاجأ برشاش متحكم فيه عن بُعد أطلق عليه وابلا من الرصاص، سنة 2020.
كما تمكنت إسرائيل، في حرب استمرت 12 يوما مع إيران، من تصفية أبرز العلماء النوويين الإيرانيين وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري.
ورغم ذلك، تمسكت طهران ببرنامجها النووي، إلا أن صناع القرار في إيران يواجهون معضلة، خصوصا بعد القصف الأميركي لمنظومتهم الدفاعية، إذ أصبح عليهم إما التوصل إلى تسوية مؤلمة مع
واشنطن
، أو التخلي عن برنامجهم النووي، أو إحياء المشروع النووي السري الذي كانت تعمل عليه قبل عام 2003، وفقا لـ"إن بي سي نيوز".
ورجحت الشبكة الأميركية أن إيران لن تتمكن من بناء قنبلة نووية في السر، نظرا لقدرة إسرائيل على التسلل إلى العمق الإيراني، وكشف الملفات السرية، واستهداف الشخصيات البارزة.
وقال إريك بروير، وهو مسؤول استخبارات أميركي سابق يعمل حاليا في "مبادرة التهديد النووي"، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على الأمن العالمي: "التحدي
الرئيسي
الذي تواجهه إيران في سلوك هذا الطريق السري هو الحفاظ على سريته أمام أعين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية".
من جهته
، قال مارك بوليميروبولوس، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية وزميل حالي في المجلس الأطلسي: "لدى إسرائيل تفوق استخباراتي تام على إيران... إذا رصدوا تهديداً، فسيتعاملون معه، وقد يشمل ذلك ضربات عسكرية أو عمليات سرية".
وإن قررت إيران السعي لبناء قنبلة نووية، فإنها تراهن على أن السلاح النووي سيردع أي خصم ويقيها من أي هجوم أو محاولة لإسقاط النظام، بحسب ما ذكره المصدر.
وذكر التقرير أن العديد من الدول بنت أسلحتها النووية في السر، مثل كوريا الشمالية وباكستان والهند وإسرائيل.
كما أشار المصدر إلى أن الحكومة
الإسرائيلية
أخفت مشروعها النووي عن
الأميركيين
لسنوات، إلا أن إسرائيل لا تؤكد رسميا امتلاكها أسلحة نووية.
مواضيع ذات صلة
هل تستطيع قنبلة أميركية خارقة للتحصينات تدمير مفاعل فوردو الإيراني؟
Lebanon 24
هل تستطيع قنبلة أميركية خارقة للتحصينات تدمير مفاعل فوردو الإيراني؟
29/06/2025 00:41:03
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل استطاعت القنابل الأميركية اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟
Lebanon 24
هل استطاعت القنابل الأميركية اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟
29/06/2025 00:41:03
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل: حصول إيران على قنبلة نووية تهديد لنا
Lebanon 24
اسرائيل: حصول إيران على قنبلة نووية تهديد لنا
29/06/2025 00:41:03
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لا يستطيع الحوثيون تنفيذ هجماتهم الصاروخية على إسرائيل من دون موافقة إيران
Lebanon 24
نتنياهو: لا يستطيع الحوثيون تنفيذ هجماتهم الصاروخية على إسرائيل من دون موافقة إيران
29/06/2025 00:41:03
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة فجّرتها إيران خلال الحرب الأخيرة.. هذا ما أسقطته
Lebanon 24
مفاجأة فجّرتها إيران خلال الحرب الأخيرة.. هذا ما أسقطته
16:38 | 2025-06-28
28/06/2025 04:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعود المباحثات الأميركية الإيرانية؟
Lebanon 24
هل ستعود المباحثات الأميركية الإيرانية؟
16:36 | 2025-06-28
28/06/2025 04:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام هائلة.. كم بلغت تكلفة حرب إسرائيل – إيران؟
Lebanon 24
أرقام هائلة.. كم بلغت تكلفة حرب إسرائيل – إيران؟
16:29 | 2025-06-28
28/06/2025 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة
Lebanon 24
بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة
16:25 | 2025-06-28
28/06/2025 04:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الموجة الحارة تضرب أوروبا: تحذيرات وإجلاءات وإغلاق طرق
Lebanon 24
الموجة الحارة تضرب أوروبا: تحذيرات وإجلاءات وإغلاق طرق
15:05 | 2025-06-28
28/06/2025 03:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:38 | 2025-06-28
مفاجأة فجّرتها إيران خلال الحرب الأخيرة.. هذا ما أسقطته
16:36 | 2025-06-28
هل ستعود المباحثات الأميركية الإيرانية؟
16:29 | 2025-06-28
أرقام هائلة.. كم بلغت تكلفة حرب إسرائيل – إيران؟
16:25 | 2025-06-28
بالفيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة
15:05 | 2025-06-28
الموجة الحارة تضرب أوروبا: تحذيرات وإجلاءات وإغلاق طرق
15:00 | 2025-06-28
عن بشار الأسد وحرب إيران.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ!
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 00:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24