مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟

نقلت شبكة " إن" الأميركية عن مصادر قولها إن رئيس دان كين أفاد أعضاء مؤخراً بأن الجيش الأميركي لم يستخدم قنابل خارقة للتحصينات ضد الموقع في أصفهان وسط .

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وأرجع كين ذلك لكون الموقع النووي في أصفهان يقع في مكان عميق جداً، ويحتمل ألا تؤثر فيه تلك القنابل، ولهذا تم اللجوء إلى استخدام صواريخ من طراز توماهوك، وفق ما كشف.

كذلك، نقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن مدير وكالة الاستخبارات أبلغ المشرّعين بأن الاستخبارات الأميركية تُقدّر أن غالبية المواد النووية المُخصّبة مدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان.



ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن منشأة أصفهان وحدها تحتوي على ما يقرب من 60% من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. (الجزيرة نت)