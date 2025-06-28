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عربي-دولي
مفاجأة أميركية تخصّ منشأة نووية إيرانية.. ما هي؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
12:22
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نقلت شبكة "
سي إن
إن" الأميركية عن مصادر قولها إن رئيس
هيئة الأركان المشتركة
دان كين أفاد أعضاء
مجلس الشيوخ
مؤخراً بأن الجيش الأميركي لم يستخدم قنابل خارقة للتحصينات ضد الموقع
النووي
في أصفهان وسط
إيران
.
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وأرجع كين ذلك لكون الموقع النووي في أصفهان يقع في مكان عميق جداً، ويحتمل ألا تؤثر فيه تلك القنابل، ولهذا تم اللجوء إلى استخدام صواريخ من طراز توماهوك، وفق ما كشف.
كذلك، نقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إن مدير وكالة الاستخبارات
جون راتكليف
أبلغ المشرّعين بأن الاستخبارات الأميركية تُقدّر أن غالبية المواد النووية
الإيرانية
المُخصّبة مدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان.
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن منشأة أصفهان وحدها تحتوي على ما يقرب من 60% من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
(الجزيرة نت)
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