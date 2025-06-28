Advertisement

عربي-دولي

شمخاني: لقّنا الصهاينة درسًا قاسيًا

Lebanon 24
28-06-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1384060-638867436040871172.png
Doc-P-1384060-638867436040871172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي شمخاني، أن استهدافه من قبل إسرائيل لم يكن مفاجئًا له، لكنه امتنع عن الإفصاح عن السبب الحقيقي، قائلاً: "أعرف لماذا استهدفني الصهاينة، لكن لا أستطيع الإفصاح عن السبب... لقد لقّنتهم درسًا قاسيًا".
Advertisement

وفي تصريحات لافتة، أكد شمخاني أن طهران كانت تدرك أن المفاوضات التي جرت سابقًا مع الولايات المتحدة "لم تكن تهدف إلى التوصل لاتفاق، بل كانت محاولة لتهيئة الأجواء داخل إيران للتحريض وإشعال الداخل".

وأوضح أن "استبدال القيادات الميدانية تم خلال 12 ساعة فقط"، وأن الرد الإيراني جاء "انطلاقًا من خطط معدّة مسبقًا، وبدأنا عملياتنا وفق تلك الخطط دون أي تأخير".
مواضيع ذات صلة
تقرير فرنسي يكشف: ترامب يُعلّم إسرائيل درسًا قاسيًا
lebanon 24
29/06/2025 10:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: إذا استخدمت كييف قنبلة قذرة فسيكون ردناً قاسياً جداً
lebanon 24
29/06/2025 10:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: قواتنا العسكرية ستنتقم انتقاماً قاسياً وساحقاً من الإسرائيليين
lebanon 24
29/06/2025 10:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا ومذلا لجرائمهم ضد إيران والإيرانيين
lebanon 24
29/06/2025 10:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:20 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
02:43 | 2025-06-29
02:24 | 2025-06-29
01:32 | 2025-06-29
01:12 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24