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عربي-دولي
شمخاني: لقّنا الصهاينة درسًا قاسيًا
Lebanon 24
28-06-2025
|
14:37
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كشف مستشار
المرشد الأعلى
في
إيران
،
علي شمخاني
، أن استهدافه من قبل
إسرائيل
لم يكن مفاجئًا له، لكنه امتنع عن الإفصاح عن السبب الحقيقي، قائلاً: "أعرف لماذا استهدفني
الصهاينة
، لكن لا أستطيع الإفصاح عن السبب... لقد لقّنتهم درسًا قاسيًا".
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وفي تصريحات لافتة، أكد شمخاني أن
طهران
كانت تدرك أن المفاوضات التي جرت سابقًا مع
الولايات المتحدة
"لم تكن تهدف إلى التوصل لاتفاق، بل كانت محاولة لتهيئة الأجواء داخل إيران للتحريض وإشعال الداخل".
وأوضح أن "استبدال القيادات الميدانية تم خلال 12 ساعة فقط"، وأن الرد
الإيراني
جاء "انطلاقًا من خطط معدّة مسبقًا، وبدأنا عملياتنا وفق تلك الخطط دون أي تأخير".
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