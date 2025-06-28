شمخاني: لقّنا الصهاينة درسًا قاسيًا

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وفي تصريحات لافتة، أكد شمخاني أن كانت تدرك أن المفاوضات التي جرت سابقًا مع "لم تكن تهدف إلى التوصل لاتفاق، بل كانت محاولة لتهيئة الأجواء داخل إيران للتحريض وإشعال الداخل".وأوضح أن "استبدال القيادات الميدانية تم خلال 12 ساعة فقط"، وأن الرد جاء "انطلاقًا من خطط معدّة مسبقًا، وبدأنا عملياتنا وفق تلك الخطط دون أي تأخير".