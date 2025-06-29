خلال عملية جوية.. مقتل طيار أوكراني واختفاء طائرة "إف-16"

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وذكر الجيش أن هذه هي المرة الثالثة التي يفقد فيها طائرة إف-16 خلال الحرب.وأوضح سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام للتراسل أنّ "الطيار استخدم جميع أسلحته وأسقط 7 أهداف جوية"، وأضاف: "في أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السقوط".