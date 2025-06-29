بعد الضربات الإيرانية.. كم قنبلة GBU-57 تملك الولايات المتحدة اليوم؟

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ذكر موقع "National Interest" الأميركي أن " تمتلك قنبلة وزنها 30 ألف رطل تُعرف باسم GBU-57 "القذيفة الخارقة للذخائر الضخمة" (MOP). تم بناء هذه القنبلة الضخمة غير النووية في عام 2011 بناءً على فكرة مفادها أن القوات الأميركية قد تحتاج ذات يوم إلى هدم المخابئ المحصنة للعدوّ، مثل منشآت الأسلحة النووية المدفونة عميقاً تحت الأرض، فقامت الولايات المتحدة ببناء نحو 20 من هذه القنابل الضخمة غير النووية. واعتبر معظم المحللين أن الضربات الجوية التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي مؤخرا على منشآت التطوير في في فوردو ونطنز كانت ناجحة نسبيا. ومع ذلك، خلال تلك الضربات، تم استخدام 14 قنبلة من طراز GBU-57، بالإضافة إلى 30 صاروخ كروز من طراز توماهوك من الغواصات في أصفهان".وبحسب الموقع، "إذا كانت هذه الأرقام حقيقية، يبقى في الترسانة الأميركية حوالي ست وحدات GBU-57، وهذا عدد ضئيل جدًا من هذه الأنظمة الرئيسية في وقتٍ بالغ الخطورة على الجيش الأميركي. إن هذه القنابل ضرورية لمواصلة تهديد ما تبقى من منشآت الأسلحة النووية الإيرانية، فضلاً عن تهديد منشآت الأسلحة النووية المحصنة بشكل مماثل في كوريا الشمالية. هذا ناهيك عن الفائدة التي تتمتع بها هذه الأسلحة في اختراق أهداف عسكرية محصنة أخرى، في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها في حرب مع الشعبية أو حتى الاتحاد الروسي. ,من المثير للاهتمام أن مصادر عديدة أفادت بأن القوات الجوية الأميركية غير مهتمة باستبدال هذه القنابل، بل إن البنتاغون أبدى رغبته في شراء نظام جديد كليًا ليحل محل قنابل GBU-57 التي أُلقيت على نطنز وفوردو. ويُطلق على هذا النظام اسم "الجيل المثبل من القنابل الخارقة" (NGP)، وقد كانت القوات الجوية تحقق في شراء هذا النظام منذ وقت مبكر من عام 2010، أي في الوقت الذي دخلت فيه القنابل الخارقة الأولى الخدمة في القوات الجوية".وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، فإن إشعار العقد الذي أرسلته القوات الجوية إلى المنتجين المحتملين لـ NGP دعا إلى "قدرة على المواجهة بالطاقة". في حين يجب إسقاط قنبلة GBU-57 MOP على مسافة قريبة نسبيًا من الهدف بواسطة طائرة، فإن القوات الجوية تريد أن يكون لدى NGP معزز صاروخي حتى لا تضطر إلى المخاطرة بأي من طائراتها من خلال المرور فوق الهدف لإسقاط القنبلة. ولكن متى سينطلق هذا المشروع؟"وأضاف الموقع، "في الواقع، وفي ما يتعلق بالضربة على إيران، لقد أضعفت الولايات المتحدة قدرة طهران على إنتاج الأسلحة النووية، ومن المرجح أنها أعاقتها لبضعة أشهر على الأقل، إن لم يكن لسنوات. ولكن للأسف، فإن احتمال أن يكون القصف قد "دمر" مفاعلي نطنز وفوردو، كما يروج ، ضئيل للغاية. بالطبع، قد لا يكون من المستحسن أن يعترف بهذه الحقيقة، فهو بحاجة إلى حماية كرامة الجيش الأميركي، وكذلك صورة التفوق العسكري الأميركي. وإذا كان الرئيس يريد أن تكون لديه فرصة لإبقاء أميركا الصحيح بعيداً عن حرب كبرى في ، فإنه لا يمكن أن يسمح لأولئك الذين يطالبون بهذه الحرب بأن يكون لديهم سبب لإعادة فتح النقاش حول الالتزام بإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى الضربات المستقبلية على إيران".وبحسب بالموقع، "مع ذلك، فإن القنابل اليدوية التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، على الرغم من فعاليتها، لم تحقق على الأرجح النجاح الساحق الذي يدعيه فريق ترامب. والآن لم تعد هناك أسلحة كافية متاحة لإعادة تنفيذ الهجوم بأي طريقة ذات معنى. لقد حان الوقت للولايات المتحدة أن تكف عن الاعتماد على التقنيات الحديثة، وأن تُدرك أنه لا بديل عن الاستراتيجية السليمة. وأفضل استراتيجية في حالة الشرق الأوسط هي تجنب أي صراع هناك".