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"الطريق سيكون سهلا".. نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة

Lebanon 24
29-06-2025 | 03:20
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أعرب إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ثقته في قدرته على الترشح للرئاسة بسهولة إذا رغب في ذلك، لكنه أعرب عن تردده بسبب التجربة الصعبة التي عاشتها عائلته خلال السنوات الماضية، متسائلاً عما إذا كان يريد أن يخوض أطفاله نفس التجربة.
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وأشار إريك إلى أن أفرادًا آخرين من العائلة قد يكونون قادرين أيضًا على الترشح للرئاسة الأميركية.
 
 
ورغم ابتعاده عن السياسة معظم الوقت وتركيزه على إدارة أعمال العائلة منذ 2017، أكد أنه يتابع السياسة ويعتقد أنه قادر على أداء الدور بكفاءة عالية، معبراً عن عدم إعجابه بنصف السياسيين الذين يراهم.
 

وعن انتخابات 2024، قال إنه لا يعرف إذا كانت ستكون الأخيرة التي يترشح فيها لكنه أشار إلى وجود مرشحين آخرين من العائلة أو غيرها. كما نفى مزاعم استفادة العائلة من وجودها في البيت الأبيض، مؤكداً أن العائلة لم تستفد مالياً من السياسة، بل على العكس، تكبدت خسائر كبيرة تجاوزت 500 مليون دولار بسبب القضايا القانونية والدفاع عن نفسها ضد اتهامات التدخل الروسي في انتخابات 2016.

واختتم إريك بالقول إن تكاليف الترشيح للرئاسة والنتائج القانونية التي تبعت ذلك كانت باهظة الثمن على العائلة، مضيفاً أنهم كانوا سيحافظون على ثروتهم لو لم يخض والده هذا السباق السياسي. (سكاي نيوز)
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