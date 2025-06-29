مفاجأة جديدة عن محاولة "اغتيال" أحمد الشرع.. معلومات تكشف

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال الرئيس السوري التي أحبطها بالتعاون مع الإستخبارات ، كان مُخططاً لها خلال زيارة إلى .

Advertisement

وقالت القناة إنَّ خلية تابعة لتنظيم "داعش" تقف خلف العملية وقد ترأسها شخص من درعا اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع.