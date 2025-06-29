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مفاجأة جديدة عن محاولة "اغتيال" أحمد الشرع.. معلومات تكشف

Lebanon 24
29-06-2025 | 04:43
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ذكرت قناة الـ"lbci"، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع التي أحبطها الجيش السوري بالتعاون مع الإستخبارات التركية، كان مُخططاً لها خلال زيارة الشرع إلى درعا.
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وقالت القناة إنَّ خلية تابعة لتنظيم "داعش" تقف خلف العملية وقد ترأسها شخص من درعا اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع. 
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