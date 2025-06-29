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عربي-دولي

"خطر حقيقي".. ألمانيا: روسيا تهدد حياتنا بشكل مباشر

Lebanon 24
29-06-2025 | 04:50
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حذّر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من خطورة التهديد الروسي المباشر لألمانيا، داعياً إلى عدم الاستهانة بما وصفه بـ"الخطر الحقيقي" الذي تمثّله موسكو.
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وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، شدد فاديفول، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا لا تزال تمثّل التهديد الأكبر لأمن أوروبا، معتبرًا إياها القضية الأبرز على صعيد السياسة الخارجية الألمانية.

وأشار الوزير الألماني إلى القرارات التي اتُّخذت خلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، والتي نصّت على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، واصفًا تلك الخطوة بأنها "ضرورية وصحيحة" لمواجهة التحديات الراهنة.

كما وجّه فاديفول انتقادًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهماً إياه بـ"محاولة كسر معنويات الأوكرانيين عبر القصف العشوائي"، مشدداً على أن "حرية أوكرانيا تشكل حجر الأساس لصمود أوروبا بأسرها". (العربية)
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