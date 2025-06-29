"خطر حقيقي".. ألمانيا: روسيا تهدد حياتنا بشكل مباشر

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حذّر الألماني، يوهان فاديفول، من خطورة التهديد الروسي المباشر لألمانيا، داعياً إلى عدم الاستهانة بما وصفه بـ"الخطر الحقيقي" الذي تمثّله .وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" ، شدد فاديفول، المنتمي للحزب المسيحي ، على أن الحرب الروسية ضد لا تزال تمثّل التهديد الأكبر لأمن ، معتبرًا إياها القضية الأبرز على صعيد السياسة الخارجية الألمانية.وأشار الوزير الألماني إلى القرارات التي اتُّخذت خلال القمة الأخيرة لحلف (الناتو) في لاهاي، والتي نصّت على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، واصفًا تلك الخطوة بأنها "ضرورية وصحيحة" لمواجهة التحديات الراهنة.كما وجّه فاديفول انتقادًا للرئيس الروسي ، متهماً إياه بـ"محاولة كسر معنويات الأوكرانيين عبر القصف العشوائي"، مشدداً على أن "حرية أوكرانيا تشكل حجر الأساس لصمود أوروبا بأسرها". (العربية)