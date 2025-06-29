موجة حر تاريخية تضرب أوروبا.. استنفار عام وتحذيرات

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تشهد حالة من الاستنفار استعدادا لأول موجة حر صيفية تصل درجات الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية، فيما تواصل القارة الأسرع احترارا في العالم مواجهة تبعات الطوارئ المناخية.وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة الأرصاد الجوية (Aemet) تحذيرا خاصا من موجة الحر التاريخية، مشيرة إلى توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في بعض المناطق الجنوبية خلال الأيام المقبلة، مع تحذير من استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ليلا ونهارا وما يمثله ذلك من خطر على الفئات الضعيفة.ونبهت في المواطنين لاتخاذ احتياطات إضافية، داعية إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، والحفاظ على ترطيب الجسم، ومراقبة كبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة.وتضع البرتغال ثلثي أراضيها في حالة تأهب قصوى المقبل بسبب الحر الشديد وتهديد حرائق الغابات، مع توقعات بوصول الحرارة في العاصمة لشبونة إلى 42 درجة.وقررت مدينة مرسيليا فتح المسابح العامة مجانا لمساعدة السكان على مواجهة حر البحر المتوسط، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة.فيما فرضت صقلية حظرا على العمل تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة في باليرمو ونابولي، بينما تطالب النقابات بتعميم الإجراء على مناطق أخرى.وتشهد حرائق غابات ضخمة جنوب أثينا مع إجلاء سكان وإغلاق أجزاء من الطريق الساحلي المؤدي إلى معبد بوسيدون الأثري، فيما تسجل درجات الحرارة نحو 40 درجة.وسجل عبر خدمة "كوبرنيكوس" للمناخ، سلسلة من الأرقام القياسية في درجات الحرارة، بما فيها مارس الأكثر حرا في التاريخ.ويحذر العلماء من تزايد وتيرة وكثافة المناخية مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات وموجات الحر مع استمرار الاحتباس الحراري.وكشفت دراسة في مجلة "لانسيت" عن احتمال ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحر في أوروبا إلى ثلاثة أضعاف بنهاية القرن، خاصة في دول الجنوب مثل واليونان وإسبانيا، مع توقعات بوصول الوفيات السنوية إلى 129 ألف حالة إذا تجاوز الارتفاع الحراري 3 درجات.يذكر أن الوفيات المرتبطة بالحر في أوروبا تبلغ حاليا 44 ألف حالة سنويا، بينما تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع إجمالي وفيات البرد والحر من 407 آلاف إلى 450 ألفا بحلول 2100 حتى مع تحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة.