روسيا تُطلق "أعنف هجوم جوي" على أوكرانيا منذ بدء الحرب

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وأوضحت أن الهجوم الروسي تضمن إطلاق 537 سلاحًا جويًا، من بينها 477 طائرة مسيّرة – بعضها خداعية – إضافة إلى 60 صاروخًا من طرازات مختلفة.وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 249 طائرة مسيرة، بينما تم فقدان 226 طائرة مسيرة أخرى، على الأرجح عبر وسائل الحرب الإلكترونية.وقال رئيس في القوات الجوية الأوكرانية، ، لوكالة أسوشيتد برس، إن الهجوم الجوي الذي تم شنه خلال الليل يعد "أضخم هجوم جوي" تتعرض له البلاد، بالنظر إلى عدد الطائرات المسيرة وطرازات الصواريخ المختلفة المستخدمة.وأضاف إهنات أن الهجوم استهدف مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك غرب البلاد، بعيدا عن خط .من جهتها، أعلنت القوات الجوية ، الأحد، أن والدول الحليفة سارعت إلى إرسال طائرات لضمان أمن المجال الجوي البولندي.وأعلن حاكم منطقة خيرسون، أوليكساندر بروكودين، مقتل شخص جراء هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة.وقال حاكم منطقة تشيركاسي، إيهور تابوريتس، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في تشيركاسي، من بينهم بينهم طفل.وفي منطقة لفيف، في أقصى غرب أوكرانيا، اندلع حريق هائل في منشأة صناعية بمدينة دروهوبيتش إثر هجوم بطائرات مسيرة، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة.وتأتي هذه الهجمات الجديدة عقب تصريح الرئيس الروسي، ، الجمعة، بأن مستعدة لجولة جديدة من محادثات السلام المباشرة في إسطنبول.