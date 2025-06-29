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عربي-دولي

اقتادهم إلى إسرائيل... الجيش الإسرائيلي يعتقل عددًا من الأشخاص داخل سوريا (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2025 | 07:03
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه نفذ نشاطا في جنوب سوريا، واعتقل أفرادا "يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية"، وفق ما زعم في بيان.
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "في إطار العمليات الدفاعية في المنطقة، نفذت قوات من اللواء الثالث هذا الأسبوع عدة مداهمات لمخازن أسلحة، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم المتورطين في أنشطة إرهابية".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم "نقل هؤلاء المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لإجراء مزيد من التحقيقات".


ولفت إلى أن "قوات الفرقة 210 تنتشر في جنوب سوريا، في حالة تأهب قصوى، بهدف إزالة التهديدات التي يتعرض لها سكان دولة إسرائيل، وسكان مرتفعات الجولان تحديدا".

وأشار إلى أن "قوات الفرقة تنتشر من قمة جبل الشيخ وصولا إلى المثلث الحدودي بين الأردن وسوريا وإسرائيل".


وكان المرصد السوري، أفاد بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية السبت، من دون ورود أنباء عن وقوع اشتباكات.

وقال المرصد إن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية صباح السبت، حيث شهدت المنطقة تحركات عسكرية إسرائيلية باتجاه بلدات صيدا وأبو مذراة جنوب محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحرك دورية عسكرية باتجاه قرية كودنة، مشيرا إلى أن التحركات جاءت دون وقوع اشتباكات أو تدخل رسمي من الجانب السوري على الأرض.

في غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام سورية محلية مقاطع فيديو، تظهر قوة من الجيش الإسرائيلي برفقة عربات عسكرية في قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذ الجنود عملية تفتيش داخل القرية تخللها إطلاق نار.

وذكر موقع "درعا 24" المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد أن أنهت تحركها داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تفتيش وخلع لبعض أبواب المنازل وترهيب الأهالي.
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