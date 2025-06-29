اقتادهم إلى إسرائيل... الجيش الإسرائيلي يعتقل عددًا من الأشخاص داخل سوريا (فيديو)

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ولفت إلى أن "قوات الفرقة 210 تنتشر في جنوب سوريا، في حالة تأهب قصوى، بهدف إزالة التهديدات التي يتعرض لها سكان دولة ، وسكان مرتفعات تحديدا".



وأشار إلى أن "قوات الفرقة تنتشر من قمة جبل الشيخ وصولا إلى المثلث الحدودي بين وسوريا وإسرائيل".





وكان ، أفاد بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مناطق القنيطرة السبت، من دون ورود أنباء عن وقوع اشتباكات.



وقال المرصد إن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية صباح السبت، حيث شهدت المنطقة تحركات عسكرية إسرائيلية باتجاه بلدات وأبو مذراة جنوب محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحرك دورية عسكرية باتجاه قرية كودنة، مشيرا إلى أن التحركات جاءت دون وقوع اشتباكات أو تدخل رسمي من الجانب السوري على الأرض.



في غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو، تظهر قوة من الجيش الإسرائيلي برفقة عربات عسكرية في قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذ الجنود عملية تفتيش داخل القرية تخللها إطلاق نار.



وذكر موقع " 24" المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد أن أنهت تحركها داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تفتيش وخلع لبعض أبواب المنازل وترهيب الأهالي. وكان ، أفاد بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مناطق القنيطرة السبت، من دون ورود أنباء عن وقوع اشتباكات.وقال المرصد إن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق بريف القنيطرة السورية صباح السبت، حيث شهدت المنطقة تحركات عسكرية إسرائيلية باتجاه بلدات وأبو مذراة جنوب محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحرك دورية عسكرية باتجاه قرية كودنة، مشيرا إلى أن التحركات جاءت دون وقوع اشتباكات أو تدخل رسمي من الجانب السوري على الأرض.في غضون ذلك، نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو، تظهر قوة من الجيش الإسرائيلي برفقة عربات عسكرية في قرية رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذ الجنود عملية تفتيش داخل القرية تخللها إطلاق نار.وذكر موقع " 24" المحلي أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد أن أنهت تحركها داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تفتيش وخلع لبعض أبواب المنازل وترهيب الأهالي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "في إطار العمليات الدفاعية في المنطقة، نفذت قوات من اللواء الثالث هذا الأسبوع عدة مداهمات لمخازن أسلحة، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم المتورطين في أنشطة إرهابية".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم "نقل هؤلاء المشتبه بهم إلى داخل الأراضي لإجراء مزيد من التحقيقات".