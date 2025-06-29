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إيران تعلن اعتقال "عميل موساد" في مترو طهران

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:25
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أعلنت الشرطة الإيرانية، يوم الأحد، اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في مترو طهران.
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وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم اعتقال عميل للموساد في محطة مترو طهران والذي كان يعمل على تصنيع طائرات مسيرة صغيرة في غرب محافظة طهران، ويقوم بجمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي للبلاد من خلال اتصاله بشبكة داخلية".

وأضاف: "كما قام هذا الشخص بإرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة، وقد تم اعتقاله من قبل منظمة استخبارات شرطة العاصمة".
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