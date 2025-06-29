موسكو ترفض الابتزاز.. الكرملين: العقوبات لن تُجبرنا على التفاوض

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شدد المتحدث باسم ، ، الأحد، على أنه كلما كانت التي تفرضها على أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاما لاقتصادات القارة مع مقاومة لهذه العقوبات "غير القانونية".وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي ردا على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم ، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض.كما قال: "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعتبرها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى... هذا سلاح ذو حدين".وأضاف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين أنه لا يشك في أن سيفرض مزيدا من العقوبات، لكن روسيا عززت " " لمثل هذه العقوبات. (العربية)