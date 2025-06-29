زيلينسكي وقّع مرسومًا في شأن انسحاب أوكرانيا من معاهدة أوتاوا

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قال النائب في الأوكراني، ، أن ، وقع مرسوم انسحاب من اتفاقية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد.وكتب النائب في منشور: "علمت للتو بتوقيع مرسوما يطبق قرار والدفاع بشأن انسحاب بلادنا من اتفاقية أوتاوا، وهي معاهدة دولية تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد".ولفت النائب إلى أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الأوكراني هذه المسألة في الساعات المقبلة. (روسيا اليوم)