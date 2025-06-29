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زيلينسكي وقّع مرسومًا في شأن انسحاب أوكرانيا من معاهدة أوتاوا

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:15
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قال النائب في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، أن فلاديمير زيلينسكي، وقع مرسوم انسحاب أوكرانيا من اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد.
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وكتب النائب في منشور: "علمت للتو بتوقيع زيلينسكي مرسوما يطبق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن انسحاب بلادنا من اتفاقية أوتاوا، وهي معاهدة دولية تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد".

ولفت النائب إلى أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الأوكراني هذه المسألة في الساعات المقبلة. (روسيا اليوم)
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