Advertisement

عربي-دولي

إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على الهجمات الأخيرة

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1384340-638868146968616011.jpg
Doc-P-1384340-638868146968616011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل والولايات مسؤولية المبادرة بالحرب، بما في ذلك دفع تعويضات مالية.
Advertisement


ووجه عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيها مجلس الأمن "بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بالعدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار الناجمة".


وقال عراقجي في رسالته الرسمية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران (13–24 حزيران2025) يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث استهدفت مناطق مدنية ومنشآت نووية وطاقة وأماكن إغاثة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.


وطالب الوزير الإيراني مجلس الأمن بالاعتراف رسميا بإسرائيل والولايات المتحدة كطرفي العدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن الأضرار (بما فيها دفع التعويضات)، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع تكرارها، وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم المجلس بالتحرك في حالات العدوان.


وأكد أن تساهل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات يضعف الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران بالأمم المتحدة: إيران ستواصل حقها في الدفاع عن النفس حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية
lebanon 24
29/06/2025 19:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: هجمات إسرائيل قتلت 78 شخصا بمن فيهم مسؤولون عسكريون كبار
lebanon 24
29/06/2025 19:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: هجمات إسرائيل تخالف القانون الدولي بشكل صارخ
lebanon 24
29/06/2025 19:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى قناعة بأن واشنطن متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ بالرد على الولايات المتحدة
lebanon 24
29/06/2025 19:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:03 | 2025-06-29
12:01 | 2025-06-29
12:00 | 2025-06-29
11:40 | 2025-06-29
10:52 | 2025-06-29
10:35 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24