إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على الهجمات الأخيرة

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ووجه عراقجي رسالة إلى أنطونيو غوتيريش طالب فيها "بالاعتراف بالكيان والولايات المتحدة كمبادرين ، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار الناجمة".وقال عراقجي في رسالته الرسمية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي والأمريكي على (13–24 حزيران2025) يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث استهدفت مناطق مدنية ومنشآت نووية وطاقة وأماكن إغاثة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.وطالب الوزير مجلس الأمن بالاعتراف رسميا بإسرائيل والولايات المتحدة كطرفي العدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن الأضرار (بما فيها دفع التعويضات)، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع تكرارها، وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم المجلس بالتحرك في حالات العدوان.وأكد أن تساهل مع هذه الانتهاكات يضعف الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.