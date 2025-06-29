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عربي-دولي

مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب ممكن بأي وقت

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:38
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب قد يعقدان اجتماعاً بأي وقت يران فيه ذلك ضرورياً، لكن لا توجد خطط محددة حتى الآن.
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وقال أوشاكوف، الأحد، إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. غير أن الطرفين يعتزمان طرحه بطريقة أو بأخرى"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا الاجتماع قد يعقد. من الصعب تحديد مكانه وزمانه، بالطبع. قد يعقد في أي وقت"، وفق وكالة "تاس".
كما شدد على أن اتصالات العمل بين موسكو وواشنطن مستمرة.
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