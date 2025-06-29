مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب ممكن بأي وقت

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أعلن مساعد ، ، أن الرئيسين الروسي والأميركي قد يعقدان اجتماعاً بأي وقت يران فيه ذلك ضرورياً، لكن لا توجد خطط محددة حتى الآن.وقال أوشاكوف، الأحد، إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. غير أن الطرفين يعتزمان طرحه بطريقة أو بأخرى"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا الاجتماع قد يعقد. من الصعب تحديد مكانه وزمانه، بالطبع. قد يعقد في أي وقت"، وفق وكالة "تاس".