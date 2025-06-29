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عربي-دولي

بعد طلب ترامب "إلغاء محاكمة نتنياهو".. هذا ما قاله زعيم المعارضة الاسرائيلية

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:41
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رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو.
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن لابيد قوله: "إسرائيل دولة مستقلة ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي".
ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في ايار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب في غزة.

وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.
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