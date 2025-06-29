بعد طلب ترامب "إلغاء محاكمة نتنياهو".. هذا ما قاله زعيم المعارضة الاسرائيلية

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوله: " ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي". رد زعيم ، ، الأحد، على طلب الرئيس الأميركي ، إلغاء محاكمة نتياهو.ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوله: " ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي".

ويحاكم بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في ايار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب في غزة.



وفي إحدى ، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.