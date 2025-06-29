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أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
29-06-2025 | 16:13
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يتوقّع أن يزور ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان العاصمة السورية دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة برفقة وفد رسميّ كبير، وفقاً لما نقلته قناة "ال بي سي" عن مصدر للأنباء.
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