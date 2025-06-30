مفاجأة عن حادث سقوط الطائرة الهندية.. هذا ما كُشف

كشف وزير الطيران المدني أن التحقيقات الجارية في حادث تحطم طائرة 787-8 دريملاينر التابعة لشركة "آير إنديا" باتت تدرس جميع الفرضيات بما فيها احتمال التخريب.

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جاء ذلك بعد أيام من الكارثة الجوية المروعة التي وقعت في 12 حزيران الجاري أثناء إقلاع الطائرة من أحمد آباد متجهة إلى . جاء ذلك بعد أيام من الكارثة الجوية المروعة التي وقعت في 12 حزيران الجاري أثناء إقلاع الطائرة من أحمد آباد متجهة إلى .

وأوضح الوزير الهندي أن في الحوادث الجوية يعمل حاليا على فحص كافة الجوانب المتعلقة بالحادث بدقة، مع التركيز على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل البيانات الفنية، بمشاركة عدة وكالات متخصصة في مجال التحقيقات الأمنية والجوية.



وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 242 شخصا باستثناء راكب واحد نجا بأعجوبة، بينما تسبب سقوط الطائرة على مبنى سكني تابع لكلية طبية قرب في زيادة عدد الضحايا ليصل المجموع الكلي إلى 275 قتيلا. وجاءت تصريحات الوزير الهندي لتؤكد عزم السلطات على متابعة التحقيق بكل شفافية ودقة، مع رفضها إرسال مسجلات الطائرة (الصندوق الأسود) إلى أي جهات أجنبية، مؤكدة قدرة الخبراء الهنود على إتمام التحقيق بكفاءة.



من جهة أخرى، كشفت السلطات عن إجراء فحوصات شاملة لجميع طائرات 787-8 دريملاينر العاملة في البلاد والبالغ عددها 33 طائرة، حيث تم التأكد من سلامتها الفنية وأهليتها للطيران. (روسيا اليوم)