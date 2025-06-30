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إقتصاد

البطالة في تركيا تنخفض إلى 8.4 بالمئة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:49
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، تراجع معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة خلال أيار، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن نيسان، بينما بقي معدل مشاركة القوى العاملة مستقراً عند 53.5 بالمئة.
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وهبط المؤشر الذي يقيس "الاستغلال غير التام للقوى العاملة" إلى 31 بالمئة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد التعديل الموسمي، وهو مؤشر يضم الذين يعملون بدوام محدود أو جزئي أو توقفوا عن البحث عن العمل. (سكاي نيوز)
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