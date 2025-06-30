البطالة في تركيا تنخفض إلى 8.4 بالمئة

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أظهرت بيانات ، تراجع معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة خلال أيار، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن نيسان، بينما بقي معدل مشاركة مستقراً عند 53.5 بالمئة.وهبط المؤشر الذي يقيس "الاستغلال غير التام للقوى العاملة" إلى 31 بالمئة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد التعديل الموسمي، وهو مؤشر يضم الذين يعملون بدوام محدود أو جزئي أو توقفوا عن البحث عن العمل. (سكاي نيوز)