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عربي-دولي
إيران تنتقد ترامب بشكل مباشر: يمارس "ألاعيب نفسية وإعلاميّة"!
Lebanon 24
30-06-2025
|
06:55
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انتقدت
إيران
الاثنين، تغير مواقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن رفع
العقوبات
الاقتصادية المفروضة على
طهران
، واصفة ذلك بأنه "ألاعيب" لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين.
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وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي في
مؤتمر صحفي
: "ينبغي النظر إلى هذه (التصريحات) في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيراً جاداً عن تفضيل الحوار أو حل المشكلات".
وكان
ترامب
أكد أنه أوقف النظر في ملف تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وذلك بعد تصريحات المرشد
الإيراني
علي خامنئي
ضد
الإدارة الأميركية
.
وقال ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشل": "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، والتي كانت ستمنح إيران فرصة أفضل بكثير للانتعاش الكامل والسريع والشامل - العقوبات قاسية! ولكن لا، بدلا من ذلك أتلقى تصريحا مليئا بالغضب، والكراهية، والاشمئزاز".
وتابع: "على الفور أوقفت كل العمل على تخفيف العقوبات، والمزيد. يجب على إيران أن تعود إلى تدفق النظام العالمي، وإلا ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لهم".
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