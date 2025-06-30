إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!

اصطدمت طائرة تابعة لشركة بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي.

ويظهر مقطع فيديو، الجناح الأيمن لطائرة وهو يخترق ذيل طائرة مثل السكين الساخن الذي يخترق الزبدة.



وأوقفت الخطوط الجوية الفيتنامية عن العمل أربعة طيارين، اثنان على كل طائرة، في أعقاب الحادث الذي لا يزال سببه قيد التحقيق.



وأشارت لنتائج الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج. (سبوتنيك)