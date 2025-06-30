Advertisement

عربي-دولي

إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1384737-638868925232481858.jpg
Doc-P-1384737-638868925232481858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي.
 
ويظهر مقطع فيديو، الجناح الأيمن لطائرة بوينغ وهو يخترق ذيل طائرة إيرباص مثل السكين الساخن الذي يخترق الزبدة.

وأوقفت الخطوط الجوية الفيتنامية عن العمل أربعة طيارين، اثنان على كل طائرة، في أعقاب الحادث الذي لا يزال سببه قيد التحقيق.

وأشارت لنتائج الأولية إلى أن طائرة الإيرباص لم تكن متوقفة بشكل صحيح على المدرج. (سبوتنيك)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال تجمع انتخابي.. رصاصة تُصيب مرشحا رئاسيا بين أنصاره في كولومبيا وفيديو يوثق ما حدث
lebanon 24
30/06/2025 19:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كاميرات توثّق لحظة إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسلّم المساعدات
lebanon 24
30/06/2025 19:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة عاصي الحلاني الصُغرى توثق لحظات رومانسية مع خطيبها (صور)
lebanon 24
30/06/2025 19:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات مُرعبة... هذا ما فعله راكب على متن طائرة! (فيديو)
lebanon 24
30/06/2025 19:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-30
12:19 | 2025-06-30
12:00 | 2025-06-30
11:58 | 2025-06-30
11:40 | 2025-06-30
11:24 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24