إصطدام بين طائرتين... وفيديو يُوثّق اللحظات المُرعبة!

📹تصادم أرضي بين طائرتين في مطار هانوي نوي باي الدولي
🔊اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة الأخرى في تصادم عنيف على المدرج. pic.twitter.com/Jv6O39R2r2
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 30, 2025
📹تصادم أرضي بين طائرتين في مطار هانوي نوي باي الدولي
🔊اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية بطائرة متوقفة على المدرج في مطار نوي باي في هانوي، ويظهر مقطع فيديو اللحظة التي اخترقت فيها الطائرة ذيل الطائرة الأخرى في تصادم عنيف على المدرج. pic.twitter.com/Jv6O39R2r2