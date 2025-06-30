من مسافة بعيدة جدّاً.. روسيا ضربت أوكرانيا لأوّل مرّة بقنابل تكتيكيّة جديدة

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ذكر موقع " "، أنّ القنابل الروسية التكتيكية الحائمة الفائقة الدقة "كاب"، تمكنت من ضرب أهداف أوكرانية تقع على بعد 100 كيلومتر من خطّ .وقد علّق منسّق ليبيديف على سقوط قنبلة موجهة روسية في مدينة دنيبر الأوكرانية، قائلا إن زيادة مدى عمل الطائرات التكتيكية الروسية ستسمح بتدمير مراكز التدريب في منطقة نيكولاييف، وضرب نقاط الانتشار المؤقتة في المناطق الخلفية والمستودعات في منطقتي خاركيف وسومي.وقد أُعلن الإنذار الجوي في مدينة دنيبر الأوكرانية قبل 4 دقائق من سقوط القنبلة، وخلّفت القنبلة أثرا تكاثفيا في السماء التقطه السكان المحليون. وسُمع صوت الذخيرة الطائرة، وهو صوت أكثر خفوتا من صوت الصاروخ، مما يشير إلى أن القنبلة مُجهّزة بمحرك نفاث.ويُرجّح أن الضربة الأولى كانت اختبارية لتقييم فعالية الذخيرة وعواقب استخدامها. والهدف من الضرب ، لكن مجرد وقوع هجوم على هذا البُعد يُغيّر الكثير في التكتيكات وتخطيط العمليات الحربية.ووفقا لليبيديف، فباستخدام قنابل ذات مدى طيران يتجاوز 100 كم ستتمكن القوات المسلحة الروسية من تدمير المصانع التي تُجمّع فيها الطائرات المسيّرة والزوارق المسيّرة، مثل المصنع رقم 61 في نيكولاييف وإلحاق أضرار جسيمة بالمطارات العملياتية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وتوافق التقارير الأوكرانية على رأي المنسِق، مشيرة إلى أن استخدام القنابل الجديدة لا يشكّل تهديدا دائما لدنيبر، فحسب بل ولمدن خلفية أخرى مثل نيكولاييف وأوديسا وبولتافا.وكان رد الفعل الأوكراني على ضرب مدينة دنيبر بقنابل حائمة مريرا ومؤلما، حيث نقلت المصادر الأوكرانية مثل "إيزنانكا" قائلة: "إذا كانت القنابل الروسية قادرة على الطيران لمسافة 100 كم وأكثر، فستصبح تهديدا دائما لتلك المدن".وأضافت: "يبدو أنها قنبلة جديدة من النوع المُجهّز بمحرك نفاث مشابهة للقنبلة الأميركية GLSDB أو Hammer". (روسيا اليوم)