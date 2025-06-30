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إقتصاد

خسائر بمئات الملايين.. صاروخ إيراني يُدمّر منشآت بحثية إسرائيلية بـ2 مليار شيكل

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:42
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كشف رئيس معهد "وايزمان" للأبحاث في إسرائيل، ألون حاين، حجم الأضرار التي لحقت بالمعهد، عقب استهدافه بصاروخ إيراني خلال التصعيد العسكري الأخير بين طهران وتل أبيب.
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وقال حاين، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن الخسائر الناجمة عن إصابة مباني ومختبرات المعهد تُقدّر بما بين 1.5 و2 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 400 إلى 540 مليون دولار أميركي.

وكانت إيران قد استهدفت فجر الأحد، 15 حزيران، معهد "وايزمان" للعلوم في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب، وهو من أبرز المراكز البحثية والعلمية في إسرائيل، ويضم مختبرات ومشاريع بحثية متقدمة في مجالات متنوعة، من ضمنها التكنولوجيا والعلوم الحيوية.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار تبادل القصف الذي استمر 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والذي أطلقت خلاله طهران ما بين 500 و550 صاروخاً باليستياً باتجاه مواقع داخل إسرائيل، استهدفت بعضها منشآت حساسة من بينها مجمع بازان في حيفا ومعهد "وايزمان" في رحوفوت. (سكاي نيوز)
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