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هل أعدمت القوات الأوكرانية 26 أسيراً روسياً؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:09
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كشف تقرير جديد صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القوات الأوكرانية أعدمت ما لا يقل عن 26 عسكرياً روسياً منذ بداية الحرب في شباط 2022، بينهم أسرى حرب وجرحى كانوا عاجزين عن القتال.
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وبحسب التقرير، الذي يغطي الفترة بين 1 كانون الأول 2024 و31 أيار 2025، تحقق المكتب من حادثة إعدام مؤكدة لجندي روسي عاجز عن القتال في منطقة دونيتسك أواخر عام 2024، بالإضافة إلى متابعة مزاعم تتعلق بإعدام عسكري روسي آخر في منطقة خاركوف خلال فبراير 2025.

وأوضح التقرير أن معظم عمليات الإعدام المؤكدة وقعت خلال عامي 2022 وأوائل 2023، مشيراً إلى أن جميع الضحايا من الرجال، وبينهم أسرى حرب روس.

وكانت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وثّقت في وقت سابق 25 حالة إعدام ارتكبها جنود أوكرانيون بحق أسرى روس، بالإضافة إلى مزاعم بارتكاب عمليات تعذيب بحق الأسرى.

من جهته، أشار فولكر تورك، رئيس مكتب المفوضية، إلى أن السلطات الأوكرانية لم تفتح حتى الآن تحقيقات جنائية بحق الجنود المتورطين في هذه الانتهاكات، رغم توثيق عدة حالات.

وفي المقابل، أعلنت روسيا إرسالها مجموعة جديدة من الوثائق والأدلة إلى نحو 2000 منظمة دولية وسفارة، تؤكد ارتكاب القوات الأوكرانية انتهاكات بحق أسرى ومدنيين روس، في إطار جهودها لتسليط الضوء على ما تصفه بجرائم كييف بحق شعبها وقواتها. (روسيا اليوم)
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