Advertisement

عربي-دولي

سيناريو كارثي لنهاية الكون... هذه أبرز المعلومات عن "زر التدمير الذاتي"

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1384816-638869010197004586.png
Doc-P-1384816-638869010197004586.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن فريقاً من علماء الفيزياء كشف عن أحد سيناريوهات نهاية الكون الأكثر تدميرا على الإطلاق: "زر التدمير الذاتي للكون"، الذي يسمى "اضمحلال الفراغ الزائف".
Advertisement
 
ويعتقد العلماء أن الكون قد يحتوي على آلية تشبه "زر التدمير الذاتي" المدمج، يُعرف باسم "اضمحلال الفراغ الزائف". ووفقا لهذه الفكرة، إذا حدث أي اضطراب صغير في هيكل الكون، فإن حالة الفراغ الزائف التي نعيش فيها قد تنقلب، ما يؤدي إلى انهيار كامل للكون.
 
وتنبع فكرة "الفراغ الكاذب" من مفهوم علمي يشير إلى أن الكون ليس في حالته الأكثر استقرارا حاليا. فمثلما تسعى الأشياء للحصول على أقل طاقة ممكنة، فإن الكون نفسه قد يكون عالقا في حالة غير مستقرة، ما يجعله في حالة فراغ زائف. ويشبه ذلك كرة زجاجية موضوعة في وعاء على كرسي، حيث لا يمكن للكرة أن تسقط إلا إذا حصلت على دفعة.

وإذا حدثت أي تغييرات في هذا "الفراغ الزائف"، مثل دفعة صغيرة من الطاقة، فإن الكون قد ينهار تماما، وسيتحول إلى "فراغ حقيقي"، وتمتد هذه الفقاعة من الفراغ الحقيقي لتلتهم كل شيء في طريقها، بما في ذلك النجوم والكواكب والمجرات.
 
ومن بين الحقول الأساسية في الكون، يعتقد العلماء أن مجال هيغز (أحد المفاهيم الأساسية في فيزياء الجسيمات، وهو جزء من النموذج القياسي للفيزياء الذي يصف القوى والجسيمات التي تشكل الكون) قد يكون عالقا في حالة "الفراغ الزائف". وهذا يعني أن الكون قد يكون مهيأ للانفجار في أي لحظة إذا تم دفع هذا المجال إلى حالته المستقرة (الفراغ الحقيقي).
 
ماذا سيحدث عند انهيار "الفراغ الزائف"؟

عندما يتم دفع مجال هيغز إلى حالته الحقيقية، ستُطلق الطاقة بشكل هائل، ما سيؤدي إلى انتشار فقاعة من الفراغ الحقيقي عبر الكون بسرعة الضوء. وستدمّر هذه الفقاعة أي شيء في طريقها. وفي اللحظة التي تصل فيها الفقاعة إلى النظام الشمسي، ستدمّر كل شيء في طريقها، بما في ذلك الأرض.

هل يمكن أن يكون "الفراغ الزائف" قد بدأ بالفعل؟

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن "الفراغ الزائف" قد بدأ بالفعل في مكان ما في الكون. ووفقا لبعض الحسابات، يمكن أن يؤدي ثقب أسود بدائي واحد إلى تحفيز هذه الفقاعة المدمرة. كما أن التقلبات الكمومية قد تؤدي إلى انتقال أجزاء من الكون إلى حالة طاقة أدنى، ما يعني أن فقاعة فراغ حقيقي قد تكون موجودة بالفعل وتتسارع نحونا بسرعة الضوء.

ولحسن الحظ، حتى إذا كانت الفقاعة تتحرك بسرعة الضوء، فإن الوصول إلينا قد يستغرق مليارات السنين. وإذا كانت الفقاعة بدأت في مكان بعيد بما فيه الكفاية، فقد لا تصل إلينا أبدا بسبب تمدد الكون. كما أن العلماء يقترحون أن عدم تعرضنا للتدمير حتى الآن قد يشير إلى أن الكون خالي من الثقوب السوداء البدائية.

مواضيع ذات صلة
مواقع إيران النووية.. هذه أبرز المعلومات عنها
lebanon 24
30/06/2025 19:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تعجز القنابل عن اختراقها.. هذه أبرز المعلومات عن منشأة "فوردو" النوويّة
lebanon 24
30/06/2025 19:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما استهدفتها إسرائيل... هذه أبرز المعلومات عن منشأة الماء الثقيل في آراك
lebanon 24
30/06/2025 19:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أثار الجدل في غزة وإسرائيل... هذه أبرز المعلومات عن ياسر أبو شباب
lebanon 24
30/06/2025 19:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2025-06-30
12:19 | 2025-06-30
12:00 | 2025-06-30
11:58 | 2025-06-30
11:40 | 2025-06-30
11:24 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24