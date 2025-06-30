قبالة سواحل دولة عربيّة... إنفجار في ناقلة نفط

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أعلنت شركة TMS Tankers المشغّلة لناقلة "Vilamoura"، اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في غرفة محركات الناقلة أثناء إبحارها قبالة السواحل .وذكرت الشركة أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث بيئي.وأوضحت الشركة في بيان، أن الناقلة التي ترفع علم وتحمل نحو مليون برميل من النفط الخام، كانت قد غادرت ميناء ومتجهة إلى ، حين وقع الانفجار.وأشار البيان إلى أن الناقلة يجري الآن سحبها إلى ، ومن المتوقع أن تصل إلى هناك بحلول الثاني من المقبل. (روسيا اليوم)