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عربي-دولي

قبالة سواحل دولة عربيّة... إنفجار في ناقلة نفط

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:35
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أعلنت شركة TMS Tankers المشغّلة لناقلة النفط "Vilamoura"، اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع في غرفة محركات الناقلة أثناء إبحارها قبالة السواحل الليبية.
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وذكرت الشركة أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث بيئي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل نحو مليون برميل من النفط الخام، كانت قد غادرت ميناء الزويتينة الليبي ومتجهة إلى جبل طارق، حين وقع الانفجار.

وأشار البيان إلى أن الناقلة يجري الآن سحبها إلى اليونان، ومن المتوقع أن تصل إلى هناك بحلول الثاني من تموز المقبل. (روسيا اليوم)
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