دولة تحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.. ما السبب؟

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أصدر الرئيس الكازاخستاني، ، مرسوماً رئاسياً يقضي بحظر ارتداء الملابس التي تخفي ملامح الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن والحفاظ على الهوية الوطنية، بحسب السلطات.واستثنى القرار بعض الحالات الخاصة مثل متطلبات العمل، الأسباب الطبية، الظروف الجوية القاسية، مهام الدفاع المدني، أو المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية.ورغم أن المرسوم لم يذكر صراحة الملابس ، إلا أن مسؤولين أكدوا أنه يشملها ضمنياً، مع التأكيد على أن النقاب ليس فرضاً دينياً، في إشارة إلى أن الحظر يستهدف مظاهر تُعتبر دخيلة على الثقافة الكازاخستانية.ويتماشى القرار مع توجهات الحكومة لتعزيز الهوية الوطنية عبر دعم الأزياء التقليدية الكازاخستانية، وهو ما سبق أن عبّر عنه الرئيس علناً.يُذكر أن كازاخستان ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي اتخذت مثل هذا القرار، حيث سبق لجارتها قرغيزستان أن أقرت قانوناً مماثلاً في كانون الثاني 2025 يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ضمن سياق مشابه من التبريرات الأمنية والثقافية. (روسيا اليوم)