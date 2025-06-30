29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه ترامب بشأن سوريا
Lebanon 24
30-06-2025
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر مراسل لشبكة سي.بي.إس على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيوقع في وقت لاحق، الاثنين، أمراً تنفيذياً يتعلق بتخفيف
العقوبات
على
سوريا
.
Advertisement
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة
ترامب
عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 أيار، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة
النفط
المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية
السورية
.
كذلك، كشفت
وزارة الخارجية
عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان
الجمهوري
والديمقراطي بهدف عزل نظام
بشار الأسد
السابق وداعميه.
وكانت
الولايات المتحدة
شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام
الأسد
من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت
الأميركيين
من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وناقش ترامب تخفيف العقوبات أيار الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد
الشرع
، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف
وزير الخارجية
الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
مواضيع ذات صلة
العربية: من المنتظر أن يعلن ترامب خلال ساعات تفاصيل الهدنة بغزة
Lebanon 24
العربية: من المنتظر أن يعلن ترامب خلال ساعات تفاصيل الهدنة بغزة
30/06/2025 22:15:36
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر "حماس": خلال ساعات سيُعلن ترامب وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
مصادر "حماس": خلال ساعات سيُعلن ترامب وقف إطلاق النار في غزة
30/06/2025 22:15:36
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما تتحضّر له أوروبا!
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما تتحضّر له أوروبا!
30/06/2025 22:15:36
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سوف اشارك في اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل
Lebanon 24
ترامب: سوف اشارك في اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل
30/06/2025 22:15:36
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكسيوس يكشف عن استعداد إسرائيلي لتسهيل اتفاق مع حماس
Lebanon 24
أكسيوس يكشف عن استعداد إسرائيلي لتسهيل اتفاق مع حماس
15:00 | 2025-06-30
30/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"
Lebanon 24
خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"
14:57 | 2025-06-30
30/06/2025 02:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد.. ترامب يبيع أبنائنا لإنقاذ نتنياهو
Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد.. ترامب يبيع أبنائنا لإنقاذ نتنياهو
14:30 | 2025-06-30
30/06/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" من داخل الجيش الإسرائيلي.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"تحذير" من داخل الجيش الإسرائيلي.. ما القصّة؟
14:10 | 2025-06-30
30/06/2025 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في مصر.. وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين
Lebanon 24
حادث سير مروّع في مصر.. وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب فتحة فستانها.. رانيا يوسف تتعرّض للإحراج شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب فتحة فستانها.. رانيا يوسف تتعرّض للإحراج شاهدوا الفيديو
03:30 | 2025-06-30
30/06/2025 03:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
Lebanon 24
نُقلتا إلى غرفة الطوارئ.. فنانة لبنانية شهيرة وابنتها تدخلان المستشفى والجمهور قلق (صور)
04:32 | 2025-06-30
30/06/2025 04:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
00:04 | 2025-06-30
30/06/2025 12:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تسمتع بوقتها مع ابنها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
من داخل منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تسمتع بوقتها مع ابنها داخل حوض السباحة (صور)
04:06 | 2025-06-30
30/06/2025 04:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-06-30
أكسيوس يكشف عن استعداد إسرائيلي لتسهيل اتفاق مع حماس
14:57 | 2025-06-30
خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"
14:30 | 2025-06-30
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد.. ترامب يبيع أبنائنا لإنقاذ نتنياهو
14:10 | 2025-06-30
"تحذير" من داخل الجيش الإسرائيلي.. ما القصّة؟
14:00 | 2025-06-30
حادث سير مروّع في مصر.. وفاة طفلة وإصابة 17 آخرين
13:35 | 2025-06-30
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر قوات حماية لضمان وقف النار
فيديو
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 22:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24