خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه ترامب بشأن سوريا

ذكر مراسل لشبكة سي.بي.إس على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي سيوقع في وقت لاحق، الاثنين، أمراً تنفيذياً يتعلق بتخفيف على .

Advertisement



ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 أيار، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية .





كذلك، كشفت عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان والديمقراطي بهدف عزل نظام السابق وداعميه.



ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 أيار، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية .كذلك، كشفت عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان والديمقراطي بهدف عزل نظام السابق وداعميه.

وكانت شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".

ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت من تصدير الخدمات إلى البلاد.



وناقش ترامب تخفيف العقوبات أيار الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد ، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاماً.



ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.

ووصف الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.