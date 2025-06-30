بعد والده... نجل نتنياهو متّهم بقضية خطيرة والشرطة تلاحقه!

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وبحسب قناة 12 الإسرائيليّة، فإن القضية تتعلق بشبهات إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص غير مؤهلين بمن فيهم نجل نفسه.وجوازات السفر الدبلوماسية هي جوازات سفر خاصة مخصصة للدبلوماسيين فقط، ويبدو أن الخارجية منحتها لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي.وتوفر جوازات السفر الدبلوماسية مزايا مثل إجراءات التفتيش الأمني السريعة، والإعفاء من متطلبات التأشيرة، والإعفاء الضريبي.يذكر أن نتنياهو نفسه يخضع للمحاكمة بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في أيار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب ضد .وفي إحدى ، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.