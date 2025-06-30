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عربي-دولي
بعد والده... نجل نتنياهو متّهم بقضية خطيرة والشرطة تلاحقه!
Lebanon 24
30-06-2025
|
12:19
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استدعت
الشرطة الإسرائيلية
،
يائير نتنياهو
، نجل رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، للتحقيق في قضية تتعلق بمنح جوازات سفر دبلوماسية بشكل غير قانوني. وتدور الشبهات حول تورّط
وزير الخارجية
السابق في إصدار تلك الجوازات لصالح أعضاء في حزب "الليكود"، في مخالفة محتملة للإجراءات الرسمية.
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وبحسب قناة 12 الإسرائيليّة، فإن القضية تتعلق بشبهات إصدار
وزارة الخارجية
جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص غير مؤهلين بمن فيهم نجل
نتنياهو
نفسه.
وجوازات السفر الدبلوماسية هي جوازات سفر خاصة مخصصة للدبلوماسيين فقط، ويبدو أن الخارجية
الإسرائيلية
منحتها لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي.
وتوفر جوازات السفر الدبلوماسية مزايا مثل إجراءات التفتيش الأمني السريعة، والإعفاء من متطلبات التأشيرة، والإعفاء الضريبي.
يذكر أن
بنيامين
نتنياهو نفسه يخضع للمحاكمة بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في أيار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب ضد
حزب الله
.
وفي إحدى
القضايا
، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.
كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.
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