بوتين يقدّم نصيحة رياضية غير متوقعة عن تمارين المعدة!

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أعطى نصيحة رياضية حول كيفية قيامهم بتمارين الضغط، خلال عقده اجتماعًا حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الروسية الجديدة.وتحدث مدير المدرسة رقم 2 في نوفوأليكسيفكا بمحافظة خيرسون، إلمي تشيليبييف، للرئيس عن القسم الرياضي في المدرسة، حيث تابع تدريب الأطفال .وعلق الرئيس قائلا: "أرى ما يفعلونه - إنهم يقومون بتمارين الضغط. من الأفضل وضع اليدين خلف الرأس بدلا من رفعها فقط. لو تسمحوا، انصحوهم بذلك. أما بخلاف ذلك، فكل شيء على ما يرام".