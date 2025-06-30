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عربي-دولي

بوتين يقدّم نصيحة رياضية غير متوقعة عن تمارين المعدة!

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:35
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أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصيحة رياضية حول كيفية قيامهم بتمارين الضغط، خلال عقده اجتماعًا حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الروسية الجديدة.
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وتحدث مدير المدرسة رقم 2 في نوفوأليكسيفكا بمحافظة خيرسون، إلمي تشيليبييف، للرئيس عن القسم الرياضي في المدرسة، حيث تابع بوتين تدريب الأطفال في الهواء الطلق.

وعلق الرئيس قائلا: "أرى ما يفعلونه - إنهم يقومون بتمارين الضغط. من الأفضل وضع اليدين خلف الرأس بدلا من رفعها فقط. لو تسمحوا، انصحوهم بذلك. أما بخلاف ذلك، فكل شيء على ما يرام".
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