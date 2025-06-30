وزير اسرائيلي: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

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قال ، الاثنين، إن الحرب الحالية في اقتربت من نهايتها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن عدد القتلى الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة بلغ 100 قتيل على الأقل.وقال كاتس في بيان: «نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة»، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها الدولة على .وأكد كاتس مجدداً أهداف في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حركة «حماس».وكان الرئيس الأميركي قد أعرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريباً. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما الذي استند إليه تصريح .ولكن كاتس ظهر اليوم ليؤكد تفاؤل ترمب، بيد أن مصادر فلسطينية تقول إنه تم الإعلان عن ذلك في يوم دامٍ في قطاع غزة. (الشرق الأوسط)