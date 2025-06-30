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ماسك: إذا تم تمرير مشروع الإنفاق سنشكل "حزب أميركا"

Lebanon 24
30-06-2025 | 18:36
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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق فإنه سيعلن عن تشكل "حزب أميركا" في اليوم التالي.
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وأضاف في منشور على "إكس": "بلادنا تحتاج إلى بديل عن احتكار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حتى يحصل الشعب أخيرًا على صوت حقيقي يمثل إرادته".

وفي سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X، انتقد الملياردير الشهي بشدة الإنفاق الحكومي المتزايد، واصفاً الحزب الحاكم في "الدول ذات الحزب الواحد" بـ "حزب الخنزير البدين" في إشارة ربما إلى الحزب الجمهوري بسبب رفع سقف الدين بمبلغ قياسي قدره خمسة تريليونات دولار.

وقد عبّر ماسك عن استيائه من هذا القرار، مشدّدًا على ضرورة ظهور حزب سياسي جديد يهتم حقاً بالشعب".
تأتي هذه التصريحات في سياق انتقاداته المستمرة لما يعتبره إهدارًا للمال العام وتضخمًا في الدين القومي.
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