ماسك: إذا تم تمرير مشروع الإنفاق سنشكل "حزب أميركا"

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قال الملياردير الأميركي إنه "إذا تم تمرير مشروع فإنه سيعلن عن تشكل "حزب أميركا" في اليوم التالي.وأضاف في منشور على "إكس": "بلادنا تحتاج إلى بديل عن احتكار الحزبين والجمهوري، حتى يحصل الشعب أخيرًا على صوت حقيقي يمثل إرادته".وفي سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X، انتقد الملياردير الشهي بشدة الإنفاق الحكومي المتزايد، واصفاً الحزب الحاكم في "الدول ذات الحزب الواحد" بـ "حزب الخنزير البدين" في إشارة ربما إلى الحزب بسبب رفع سقف الدين بمبلغ قياسي قدره خمسة تريليونات دولار.وقد عبّر عن استيائه من هذا القرار، مشدّدًا على ضرورة ظهور حزب سياسي جديد يهتم حقاً بالشعب".