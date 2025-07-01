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عربي-دولي
شرط إيراني للعودة إلى المفاوضات
Lebanon 24
01-07-2025
|
00:22
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أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن
القضاء
على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف.
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وقال
وزير الخارجية
عباس
عراقجي
في مقابلة مع "سي بي أس" الاميركية إن "العودة إلى التفاوض تحتاج أولا ضمان عدم عودة
الولايات المتحدة
إلى استهدافنا"، مضيفا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".
وتابع عراقجي أن "البرنامج
النووي
الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".
وأضاف: "أثبتنا خلال الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما أننا نمتلك قدرة الدفاع عن أنفسنا وسنستمر بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".
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