شرط إيراني للعودة إلى المفاوضات

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وقال عباس في مقابلة مع "سي بي أس" الاميركية إن "العودة إلى التفاوض تحتاج أولا ضمان عدم عودة إلى استهدافنا"، مضيفا أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا، وأنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".وتابع عراقجي أن "البرنامج الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".وأضاف: "أثبتنا خلال الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما أننا نمتلك قدرة الدفاع عن أنفسنا وسنستمر بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".