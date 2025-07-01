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عربي-دولي

البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:46
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قال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "رضخ" لدونالد ترامب، بعد أن أسقطت كندا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية دفعت الرئيس الأميركي إلى إلغاء المحادثات التجارية.
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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمرها الصحافي اليومي "الأمر بسيط للغاية. لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة".

وأضافت أن ترامب "يعرف كيف يتفاوض" و"كل دولة على هذا الكوكب تحتاج إلى إقامة علاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة".

تابعت ليفيت "كان من الخطأ بالنسبة لكندا أن تتعهد بتطبيق تلك الضريبة التي تضر بشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة".

وكانت كندا أعلنت في وقت متأخر الأحد أنها ستلغي الضريبة التي تؤثر على شركات التكنولوجيا الاميركية، وقالت إن المفاوضات التجارية مع واشنطن سوف تستأنف.
 
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