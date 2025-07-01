البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب

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قال إن رئيس الوزراء الكندي "رضخ" لدونالد ، بعد أن أسقطت ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية دفعت الرئيس الأميركي إلى إلغاء المحادثات التجارية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمرها الصحافي اليومي "الأمر بسيط للغاية. لقد رضخ رئيس الوزراء وكندا للرئيس ترامب والولايات المتحدة".وأضافت أن ترامب "يعرف كيف يتفاوض" و"كل دولة على هذا الكوكب تحتاج إلى إقامة علاقات تجارية جيدة مع ".تابعت ليفيت "كان من الخطأ بالنسبة لكندا أن تتعهد بتطبيق تلك الضريبة التي تضر بشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة".وكانت كندا أعلنت في وقت متأخر الأحد أنها ستلغي الضريبة التي تؤثر على شركات التكنولوجيا الاميركية، وقالت إن المفاوضات التجارية مع سوف تستأنف.