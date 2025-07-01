مصر وقطر: تنسيق ثلاثي مع واشنطن لوقف الحرب في غزة

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وأعرب عبد العاطي خلال الاتصال عن تقديره للنمو المتصاعد في العلاقات القطرية، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وتطرق الاتصال إلى الجهود المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحقن دماء ، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فضلا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.كما استعرض عبد العاطي الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمرا دوليا حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وذلك بالتعاون مع الحكومة والأمم المتحدة، بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.وتناول الوزيران أيضا التطورات الأخيرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، حيث أكد الجانبان ضرورة تثبيت الهدنة وخفض التصعيد، مع الدفع بالحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية.وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مشددا على أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة . (روسيا اليوم)