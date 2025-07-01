جريمة تهزّ تركيا.. قتلها وحمل جثتها على ظهر حمار ومن ثمّ دفنها!

اعترف رجل بقتل الشابة ديلارا غونانا البالغة من العمر (25 عاماً، وهي أم لطفل، بإطلاق رصاصة على رأسها ومن ثمّ دفن جثتها في منطقة نائية.

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ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، قال المتّهم إنه كانت تجمعه علاقة عاطفية بالمجني عليها منذ ستة أشهر، وإن خلافًا بينهما دفعه لقتلها من مسافة 25 مترًا.



وبعد الجريمة، لفّ جثتها ببطانية، وحملها على ظهر حمار لمسافة ساعة تقريبًا حتى وصل إلى حفرة عميقة في منطقة مهجورة، حيث دفنها وسكب عليها الجير لإخفاء آثار الجريمة. (ارم نيوز)