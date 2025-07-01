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تحطم طائرة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الروسي

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:20
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تحطمت طائرة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام.
 
وأشارت تقارير إلى أنه حسب التقارير الأولية، فقد سقطت الطائرة بالقرب من مدينة كوليباكى، وتمكن الطياران من القفز بالمظلة، حيث تم العثور على أحدهما ويجري البحث عن الثاني.
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ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة. (روسيا اليوم)
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