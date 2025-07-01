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عربي-دولي
عمرها أكثر من 2000 سنة... العثور على مدينة قديمة في مصر
Lebanon 24
01-07-2025
|
10:11
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كشف فريق مشترك من علماء الآثار
البريطانيين
والمصريين عن
مدينة مصرية
قديمة تدعى "إيمت" في
دلتا
النيل في مصر.
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ومن أبرز ما تم العثور عليه، قدر طهي لا يزال في مكانه على موقد، يحتوي على بقايا حساء سمك البلطي، ما يوفر لمحة نادرة عن
النظام الغذائي
اليومي لسكان المدينة. وبجانب القدر، عثر على أطباق يعتقد أنها كانت تستخدم لتخمير الخبز تحت أشعة الشمس.
ويقول قائد الفريق من
جامعة مانشستر
الدكتور نيكي نيلسن: "عندما تخرج قطعة كهذه من الأرض وتكون أول من يلمسها بعد 2500 عام، تشعر برعشة حقيقية. إنه اتصال مباشر بالماضي".
وكشفت الحفريات أيضا عن منازل متعددة الطوابق مدعومة بجدران أساس سميكة، وهي من النماذج المعمارية النادرة التي ظهرت في دلتا النيل خلال الفترة المتأخرة وحتى العصر
الروماني
.
كما عثر على صوامع للحبوب، وساحات مخصصة لمعالجة المحاصيل، ما يشير إلى اقتصاد محلي نشط.
وتضمن الاكتشاف طريقا احتفاليا مرتبطا بعبادة الإلهة "واجيت"، ذات رأس الكوبرا.
ومن القطع التي تم العثور عليها تمثال شابتي مصنوع من الفيانس الأخضر يعود للأسرة 26، أي نحو 2300 عام، وكان يدفن مع كبار المسؤولين. (سكاي نيوز)
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