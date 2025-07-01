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إقتصاد

في ظلّ الحروب... الشركات الدفاعية الألمانية تُسجّل تدفقاً للطلبيات

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:51
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في ظل استمرار الحروب في أوكرانيا ومناطق أخرى، تتدفق الطلبات على المعدات من شركات الصناعات الدفاعية الألمانية، حيث تُخطّط العديد من هذه الشركات لتوسيع قوتها العاملة بشكل كبير، وإجراء استثمارات ضخمة في منشآتها.
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وتُعدّ شركة "راينميتال"، أكبر شركة دفاع في ألمانيا، واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة لأوكرانيا، مع تغطية جزء من التكاليف من قبل الحكومة الألمانية.

وأنشأت الشركة مصنعاً جديداً بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون يورو لإنتاج مكونات رئيسية لطائرة الشبح "إف 35"، التي تتولى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية العملاقة الدفاعية مسؤولية إنتاجها.
 
وبلغ حجم الطلبات المتراكمة لدى راينميتال حتى نهاية آذار الماضي، 62.6 مليار يورو، بما يشمل الطلبات والعقود الإطارية والتوقعات من علاقات تجارية أخرى.
 
ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، عندما بلغ 24.5 مليار يورو. (الامارات 24)
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