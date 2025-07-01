في ظلّ الحروب... الشركات الدفاعية الألمانية تُسجّل تدفقاً للطلبيات



Advertisement

وتُعدّ شركة "راينميتال"، أكبر شركة دفاع في ، واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة لأوكرانيا، مع تغطية جزء من التكاليف من قبل .



وأنشأت الشركة مصنعاً جديداً بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون لإنتاج مكونات رئيسية لطائرة الشبح "إف 35"، التي تتولى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية العملاقة الدفاعية مسؤولية إنتاجها. في ظل استمرار الحروب في ومناطق أخرى، تتدفق الطلبات على المعدات من شركات ، حيث تُخطّط العديد من هذه الشركات لتوسيع قوتها العاملة بشكل كبير، وإجراء استثمارات ضخمة في منشآتها.وتُعدّ شركة "راينميتال"، أكبر شركة دفاع في ، واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة لأوكرانيا، مع تغطية جزء من التكاليف من قبل .وأنشأت الشركة مصنعاً جديداً بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون لإنتاج مكونات رئيسية لطائرة الشبح "إف 35"، التي تتولى شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية العملاقة الدفاعية مسؤولية إنتاجها.

وبلغ حجم الطلبات المتراكمة لدى راينميتال حتى نهاية آذار الماضي، 62.6 مليار يورو، بما يشمل الطلبات والعقود الإطارية والتوقعات من علاقات تجارية أخرى.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، عندما بلغ 24.5 مليار يورو. (الامارات 24)