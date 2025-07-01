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عربي-دولي

بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.. هذا ما أوضحه الكرملين

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:02
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قام الكرملين، اليوم الثلاثاء، بنفي اتهامات كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص إلى أوكرانيا، بأن روسيا تماطل فيما يتعلق بمحادثات السلام، وأوضح أن موسكو أوفت بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات حتى الآن.
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وقال كيلوغ، أمس الاثنين، إن "روسيا لا يمكنها مواصلة المماطلة لكسب الوقت لتقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا".

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ممتنة لفريق ترامب لمساعدته في تسهيل المحادثات، لكنه شدد على أن موسكو لا تعرقلها.
وذكر بيسكوف للصحافيين في موسكو: "لا أحد يعطل أي شيء هنا".

وأضاف: "ندعم بطبيعة الحال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. لذلك لا نرغب في إطالة أمد أي شيء".

وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين الاتفاق بشأن موعد جولة ثالثة من المحادثات.(العربية)
 
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