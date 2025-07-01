بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.. هذا ما أوضحه الكرملين

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قام ، اليوم الثلاثاء، بنفي اتهامات ، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى ، بأن تماطل فيما يتعلق بمحادثات السلام، وأوضح أن أوفت بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات حتى الآن.وقال كيلوغ، أمس الاثنين، إن "روسيا لا يمكنها مواصلة المماطلة لكسب الوقت لتقصف أهدافا مدنية في أوكرانيا".وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال ، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ممتنة لفريق لمساعدته في تسهيل المحادثات، لكنه شدد على أن موسكو لا تعرقلها.وذكر بيسكوف للصحافيين في موسكو: "لا أحد يعطل أي شيء هنا".وأضاف: "ندعم بطبيعة الحال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. لذلك لا نرغب في إطالة أمد أي شيء".وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين الاتفاق بشأن موعد جولة ثالثة من المحادثات.(العربية)