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عربي-دولي
الرئيس الفنزويلي يتّهم “واتس آب” بالتجسس ويتخلّى عن التطبيق نهائيًا
Lebanon 24
01-07-2025
|
13:46
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اتهم
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الذي يقود حملة مقاطعة ضد تطبيق "
واتس آب
"، بالتجسس.
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وقال الرئيس
الفنزويلي
نيكولاس مادورو
"لقد حذفت تطبيق "واتس آب" من حياتي".
وأصر
مادورو
على مقاطعة تطبيق "واتس آب" متهما المنصة الشهيرة بـ"التجسس"، في حين أكد أن حكومته تعمل على تطوير نظام مراسلة بديل.
في 5
أغسطس
2024، وفي أعقاب الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين واعتقال ما لا يقل عن 2400 آخرين، قام مادورو بإلغاء تثبيت تطبيق "واتس آب" من هاتفه المحمول ودعا أنصاره إلى الانتقال إلى "
تلغرام
" والتطبيق الصيني "وي تشات".
وصرح الرئيس خلال برنامجه الأسبوعي: "حذفت "واتس آب" من حياتي.. وداعا "واتس آب".. ارحل يا "واتس آب".. أنا لا أحبك يا "واتس آب".. ارحل لأنك نظام تجسس".
وأضاف الرئيس "إنهم يتجسسون عليك ويعرفون كل شيء عن حياتك عبر "واتس آب"، بعد أن اتهم في وقت سابق المنصة المستخدمة على نطاق واسع في
فنزويلا
، بالوقوف وراء "حرب نفسية" لزعزعة استقرار حكومته.
وعلى الرغم من دعوات مادورو للتوقف عن استخدامه، فإن تطبيق "واتس آب" ليس محظورا أو مغلقا في فنزويلا. (روسيا اليوم)
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